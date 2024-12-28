安仔停賽復出　2024標尾會！

田泰安趕及周日2024年壓軸一戰刑滿復出，雖然去年因停賽錯過年終一戰，而前年壓軸戰騎者則中三元成績優異。田泰安周日9匹坐騎之中，新勝直路賽的「鴻圖新星」及近兩仗於泥地短途非冠即亞之「自強不息」實力不俗，騎者有望於2024年最後一戰標尾會。

2024年壓軸賽事，田泰安停完賽重新加入戰團，12月只得1W，他當然希望重新振作。近兩仗一再於泥地短途取得佳績之「自強不息」，上場排檔一般，以為形勢會變得被動，但在麥道朗努力及騎功搭夠下，後上僅以半身位不敵今再碰頭的「包裝伯樂」，田泰安今仗重新接手誓要反先。

鴻圖新星打鐵趁熱

蔡約翰旗下「鴻圖新星」剛戰配麥道朗於直路賽1000米贏馬，如今由田泰安接手，升班向難度挑戰，無疑上場僅以頸位險勝，但比起過往布文主理講究走位留前鬥後，此駒上場跟得較前且相當受騎，今次負輕磅，有望再下一城。

此外，田泰安今次替羅廐效力兩駒，騎者前季於年終夜賽連中三元，頭馬之一「路路醒」同樣出自羅廐。第4場「特別美麗」除眼罩初戴羊毛面箍，力謀突破；而鎮守尾門的「明亮天下」則重戴眼罩，上仗由麥道朗出戰效果不如預期，如今再配服役至今唯一贏馬拍檔田泰安，縮程出擊亦不容忽視。