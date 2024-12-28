【張基焦點】發財先鋒重振雄風

羅富全近期成績不俗，而在2024年最後一次賽事，馬房派出不少邊線分子，「發財先鋒」已減多分，今回跑二班中長途賽事，不無變身條件。另外，「飛黃」即使周俊樂不揀，但馬匹演出正在不斷進步，未許輕視。「極速贏」近況穩定，今次起用黃智弘減7磅，或許帶來變數。「不可擋」直路賽專家不難發揮，繼續由黃寶妮減磅出擊，值得重視。

第3場二班2000米草地，「發財先鋒」上季演出低沉，今季則明顯減夠分，季初首戰跑1600米也輸不遠，然後上仗角逐二級賽，不計大勝的馬王「浪漫勇士」，實際只落後2至5名1乘許，考慮到平磅賽交出此成績，委實不差，今次跑同程二班賽，對手明顯較弱，抽1檔有極大幫助，可望贏馬交代。

第5場四班1200米草地，無疑周俊樂揀同場的「可期而遇」，但容天鵬找艾兆禮策騎「飛黃」，戰意鮮明，嚴格計上仗發揮一般，走位平平終點前仍撲上得殿軍，今次轉配備兼轉場跑1200米，主要對手「真心傳奇」及「可期而遇」上仗締速一般，有權突擊。

第7場四班1400米草地，「極速贏」陣上演出長期穩定，用黃智弘減磅出擊有不同演繹，更重要是今場對手比之前弱，抽5檔形勢不差，加上預計今場有步速啱後追跑法，應該坐二望一。

第8場三班1000米草地，「不可擋」自動波十分容易發揮，黃寶妮亦曾贏過，減10磅威力太大，況且今場不用面對「舉步生風」及「大老撾」等強手，直路賽跑到滾瓜爛熟，今次抽11檔起步可以輕鬆領放，機會樂觀。