【進階選項】勁先生返泥稱霸

2024年最後一次谷草夜賽破天荒跑10場，結果潘頓大開殺戒包辦6W，與前一次日賽成績呈強烈對比，麥道朗存在時對潘一哥這麼大阻力？我看未必！始終跑馬靠運氣，看剛周四潘頓坐騎要出有出、要入有入，連「追風」出閘被撞亦可順勢迫入內欄慳，直路又中門大開，若非如此未必可順利連捷。今次賽事潘頓牌面繼續強，似乎未破韋達頭馬紀錄前絕不手軟。第6場「勁先生」季初跑泥地以天馬行空姿態爆冷勝出，之後3戰轉跑道，心態是希望一試這匹4歲馬草地能力，結果表現未如預期，即使上場縮回1200米亦無泥地上那種「末腳」追勢。還原基本步而今場前置馬亦多，與季初形勢相似，熱門亦理應補中。

第7場「騰龍四海」澳洲試4課閘速度上乘，上季抵港3戰無功。踏入4歲今季明顯有進步，初出外檔以後追跑法幾乎殺低「十二神將」，之後兩次放頭而上場換麥道朗出閘快，但見鞍上人手勢立即扣住，雖然直路被「馬鳳凰」斜出干擾，但望空後走勢欠勁。試前試後適逢今次抽到4檔，其實今場正宗快馬無多，假若出閘順利的話，分分鐘潘頓會自行領放，倘有馬搶亦可安守一兩匹前置馬之後，畢竟季初已證明過「騰龍四海」識追馬，連同父馬難贏的「喜報圍家」潘一哥亦搞得掂，身處這水準平凡的四班賽有力出頭。