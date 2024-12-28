【三重彩地帶】轉倉重生要「感恩」

第2場五班1400米草地，「常常感恩」上次贏同程造1分21秒98，比四班標準更快，難怪能彈甩五班對手兩馬位，處女馬開竅，這個反彈浪只是開端，多匹黎廐馬他投後紛紛建功，蘇偉賢點會錯過省招牌的機會，續爭勝途排1檔，連捷可期。

「帝豪歡星」上場跟快步速而不斷只負乘半，表現勝前，今次用到最合拍的巴度，誠意十足。「紅鬃烈馬」上周日贏一哩，匆出縮程跑1400米一樣勝任。「紅海風帆」對上入位正是上季尾四班同程，如今跑五班賽有力討價還價。賀賢今日有4駒交田泰安主轡，必有圖謀，「久久為金」上場人馬已溝通，落班隨時變身。

第4場四班1400米草地，「安泰」上場蝕慢步速包尾追上得第3，評級調高，潘頓上季贏過知尺寸，唔一定要留到太後。「馬鳳凰」上次初跑同程獲殿，質新馬只跑兩仗可期憧憬進步。

「彭玥」陣上展示過前速，加罩試閘掄元走勢有進，今場快馬不多，有機會擺前賺形勢。「特別美麗」23戰未勝而同程3度入Q，在今場弱組中已算有根有據。「紫荊拼搏」埋門泥閘外疊撲上姿態悅目，狀態已及鋒而試。「劍無情」3戰寓賽於操均大敗，但落班即起用馬房殺手艾道拿，小心為妙。■海東