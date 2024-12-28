【耀眼精選】恒之有道異軍突起

唔少有條件躋身4歲系列賽嘅精英陸續交出成績，早前分別有「川河帥駒」、「玩笑」、「米奇」等贏馬，啱啱夜賽輪到葉廐「優才」顯身價，雖然呢場頭馬比筆者預期遲咗一場，但遲到好過無到。

蕭百君家族每年都大灑金錢引入好馬，其中一個目標就係贏香港打吡大賽，今年呢個愛馬家族繼續追逐打吡夢，早響今年初就積極搜羅明日之星，最矚目嘅係高價購入「米奇」，呢匹馬贏大不列顛錦標一役筆者響《世界觀》亦有推介，10倍W手到拿來。來港後「米奇」演出亦無令人失望，初出跑第4名，次仗補中。

今次輪到蕭生嘅「恒之有道」登場，呢匹馬名氣雖然冇「米奇」咁響，但外地戰績都唔簡單，5戰取3W，輸嗰兩場，一場係次仗2歲跑G3得第4名純輸進度，另一仗就係今年6月嘅二班賽英皇佐治五世錦標，「恒之有道」走內欄不利場地，關鍵位被阻要轉跑線先至望空。而最能夠反映「恒之有道」實力嘅係5月贏3歲拍賣賽，馬兒出閘嚴重失蹄，直路彎已經推騎仍然被趕過，估唔到直路擺番正竟然重新撻着愈騎愈有。伍鵬志訓練呢匹馬亦見心思，3度試閘每次都加400米慢慢練氣，同時刻意教馬留後喚起鬥心，論性能跑2000米比「米奇」更合，初出跑打吡路程有權異軍突起。