【分秒在握】約定你，凱旋門見！

有些馬主特別有頭馬運，可能係關係良好，亦有可能係運氣使然，而冼鏡煜絕對係幸運的一群，今次此位馬主名下「可期而遇」第3度上陣，以馬匹展示過的鬥心與加速力，補中絕不奇。

相信資歷較深的馬迷，都會記得馬主冼鏡煜，因為他的名字經常伴隨馬王「蓮華生輝」齊齊出現，這匹馬王服役時贏足5個馬季，兼且又遠征建功，17W的成績，相信仍為不少馬迷的最愛。在這匹馬王之前的「風華正茂」服役時贏出2W已算少，之後的「信是有緣」及「正陽清風」分別取得4W6P及5W4P，絕對係相當有運，而今次列陣第5場四班1200米草地的「可期而遇」，相信又會係一匹多捷良駒。

在港5次試閘未算突出的「可期而遇」，初出係29倍的冷門，反映信心平平，結果雖然跑獲第4名，但其實輸4位多已無威脅。不過熱身一場後，馬匹迅速進入作戰水準，上仗再爭田草1200米，步速嚴重偏慢之下，此駒貼欄守第3位本來形勢極佳，但入到直路後，前方及左側俱有馬窒礙衝刺，結果要等到最後150米方能完全望空，結果在短短路程之下，馬匹坐低身發力追前，交出22秒正衝刺追回第2名，若非步速太慢而頭馬「凱旋升」又早早走甩，相信賽果已改寫。來到今次，鬥心無限的「可期而遇」有過兩次實戰經驗兼備戰工夫更足，相信手風大順的周俊樂可望憑此駒完成連贏4日。

■長風

第5場 3可期而遇 12超悅明駒

2真心傳奇 10飛黃