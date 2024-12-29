潘頓：若果我冇人支持　甚麼目標都達不成！

剛剛在拆禮物日取得6捷的潘頓，於今天在沙田馬場延續旺勢，大演帽子戲法連中三元，更憑這3場勝利令他成為第2位在香港贏得1800場頭馬的騎師，這位7屆香港冠軍騎師，目前只差13場頭馬，便追平13屆冠軍韋達創下的1,813場頭馬紀錄。

潘頓是日先憑蔡約翰的「安泰」在第4場四班1400米取得勝利，然後在第五場四班1200米策騎同馬房的「真心傳奇」起孖，及後在第10場三班1400米，亦即2024年香港最後一場賽事，為容天鵬馬房的「飛輪步」取得連捷，並憑此場勝仗取得其在港從騎的第1800埸頭馬。

潘頓在最近兩次賽事的18匹坐騎中取得9場勝利，季內至今33次賽期，已經累積60場頭馬，遙遙領先，布文（26場）和何澤堯（21場）則分列第2及第3位。

「能夠在港勝出1,800場頭馬達至另一里程碑，讓我感到非常自豪。但這一切歸根結底取決於我所獲得的機會和支持，沒有這些我什麼目標也不能達成。」潘頓說。

潘頓續說：「在港策騎的這一段日子我可算非常幸運，我從未想過我能達到這個數字，不過我現在正為另一個更重要的紀錄而努力，那便是韋達的1,813場頭馬紀錄，所以我必須繼續努力，但今日達至新里程碑實在是很美好，也讓我感到非常滿足。這是今年一個很好的結尾，希望我新一年能夠有個好開始。」