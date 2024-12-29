【賽後報告】獵寶勤傷腳　加州星馳入閘困難

是日賽後報告撮要：

第2場：「紅海風帆」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第3場：「浪漫戰神」轉直路彎時及直路上在催策下內閃。

第4場：「小神仙」大部分途程走大外疊，沒有遮擋。「八勇士」賽後左後腿不良於行。「良田福星」賽後被發現左邊鼻孔流血，其後內窺鏡檢查證實此駒流鼻血。

第5場：見習騎師黃寶妮（「幸運福星」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣她於趨近100米處時容許坐騎在尚未帶離「可期而遇」下向內斜跑，導致該駒被帶向內跑橫越「加州本事」的跑線，「加州本事」因而失去應有的跑線及勒避。小組判罰見習騎師黃寶妮於1月19日星期日沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定見習騎師黃寶妮的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了她的極佳策騎出賽紀錄。

賽後，霍宏聲表示，「旅遊高球」出閘僅屬一般，因而居於較部署為後的位置。他說，坐騎在直路上受催策時內閃，表現仍頗為令人失望。「超悅明駒」直路上內閃。被查詢時，田泰安表示，他獲指示讓「超悅明駒」佔取前列位置，以有遮擋為佳。他說，坐騎於早段未能超越內側馬匹，因而大部分途程走外疊，沒有遮擋。他又說，由於坐騎走外疊，他於直路早段留住坐騎，繼而於接近300米處時催策坐騎，但坐騎毫無反應，其後墮退，他將此歸因於坐騎在沒有遮擋下走外疊。

第6場：「金牌活力」接近600米處時被「獵寶勤」大力碰撞，在被帶出更外疊之際嚴重失去平衡。大部分途程走大外疊，沒有遮擋。「獵寶勤」被發現左跗關節部位擦傷。

「加州星馳」入閘困難，出閘緩慢。「加州星馳」必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。「運來勇士」大部分途程走外疊，沒有遮擋。「聯歡兒」中段被馬群拋離。「聯歡兒」必須包括額外診斷評估的獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第7場：「黑白」在直路上數度斜跑，導致貝知仁每次均須停止催策及修正坐騎。

第8場：田泰安說，他未能讓自最內檔出閘的「鴻圖新星」取得遮擋，這是坐騎在直路上未能追前的主因。

第9場：賽後，霍宏聲報告，「傑出漢子」後肢滑倒，因而出閘十分笨拙，向外斜跑，與「日馳千里」互相觸碰及失地。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第10場：「風繼續吹」大部分途程走外疊，沒有遮擋。