法國鄉里輪流反彈　貝知仁幾時友運行？

剛剛2024年壓歲賽事，兩位今季沉寂嘅法國孖寶，一於快打慢，先有賀銘年贏「宇宙動力」食頭胡，而巴度第2場就贏隻「帝豪歡星」，不謀而合，兩位都要靠五班馬增添進帳，反而就賴低咗最後生嘅貝知仁，跑5隻只得「浪漫戰神」一隻P，唔經唔覺在港跑1個月，暫時仲係只得1W，咁啱勝出嘅「極速之子」，一樣都係五班頭馬。

難得疫情復常，有位歐洲年青好手來港客串，其實馬會都高度重視，不過嚟到季中高峰期，一班打躉外籍大師父都各據山頭，有無實力坐騎漏到出嚟畀新人，真係手快有、手慢無，更何況貝知仁英語有限公司，縱使有翻譯幫手，部份練馬師礙於難以直接溝通，亦不會視之為合作上首選對象。

踏入元旦日賽事，自然期望呢位好手可以反彈，畢竟佢並非諗住長駐發展，佢亦強調來港客串絕非一次性，今次賽事，韋達有3駒交由佢上陣，「富國兄弟」剛剛人馬於谷草跑第3，落到嚟四班展現優勢，當然係爭勝希望，仲有初出廐侶「友運行」，埋門試閘觀感不弱，睇吓貝知仁同十三少呢次元旦日嘅合作，係咪馬如其名，真係「有運行」？