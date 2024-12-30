【蹄聲妙影】係時候換畫　唔好再丟架

沙田馬場凱旋門旁邊的聖誕樹已完成使命，日內將會被移除。

眨吓眼又到12月尾兩日，聖誕佈置係時候「換畫」，至於沙田馬場凱旋門後面嗰棵聖誕樹亦完成使命，呢兩日將會被移除，最快要到下月中農曆新年前，先至換番棵桃花樹，屆時頭馬相嘅背景就好有農曆新年氣氛。不過，過去幾日，東星身邊好多戰友都打敗仗，今個年關認真難過，希望佢哋早日康復喇。

講番農曆新年，上年馬會採購咗多棵大大細細嘅桃花樹粉飾沙田馬場，不過凱旋門旁嗰啲，唔知係品種問題抑或天氣因素，未到年初一已謝謝哋，而喺年初三農曆新年賽馬日，啲馬跑緊嘅同時，啲桃花不斷keep住甩，搞到凱旋門附近條行人通道成地桃花碎，須知新正頭出動掃巴唔係咁好，但最終都要出動清潔阿姐頻密咁掃。

至於過磅室附近嗰棵桃花樹，唔知係咪位置太當風，試過成棵冧咗，好在冇壓親人，都算有驚無險，所以馬會今年會慎重選購品種比較㩒擺啲嘅桃花樹，同埋下方會整個支架支撐，以免再次發生桃花樹「落樓」事件。至於嚟緊年初三，據傳馬會重金禮聘一位前「樂壇天后」獻唱，不彷拭目以待！

初步提供:

第五場(5)神馳+(6)時間寶

第七場(7)保羅傳奇+(14)凱旋幸運

連贏及位置Q過關 二串三共8注

■東星