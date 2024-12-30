【賽馬以外】蔡神仙發功　爭冠有暗湧

筆者早喺季初頭幾次賽事已經提過，覺得蔡約翰今季應該有啲計，點知去到今個月初，曾懷疑筆者係咪咁「燈」，就連蔡神仙都搞掂埋，事關當時蔡約翰竟然排喺練馬師榜下游，點知呢位12屆冠軍倉主一係唔發力，一嚟就非同小可，由12月中到依家只係用咗半個月多啲，已經贏咗10W，多過韋達開季至今嘅頭馬數字，認真犀利。始終蔡妁翰兵源充足，又唔驚無支持，再加上潘頓、布文呢啲高手都爭住為蔡廐效力，點會冇成績。一季流流長，遲少少發力遮，大家唔擔太心嘅。

再睇吓季初講蔡約翰嗰篇《賽馬以外》，筆者當時提過「先到先得」及「安泰」今季可以做蔡神仙嘅搶分武器，點知呢兩隻馬都徘徊咗幾場先可以順利攞到頭馬，但遲到好過冇到。既然係咁，即使今季去到12月先發力，究竟蔡約翰仲有冇機會後來居上，力爭13次成為香港冠軍練馬師呢？

如果講今季練馬師冠軍之爭，筆者只能講句真係亂過亂世佳人，去到呢個階段，起麻仲有4、5個倉主有力一爭，要等到明年3、4月，形勢先會比較明朗。齋望吓練馬師榜，目前有4位倉主頭馬逾20場，伍鵬志以26W排榜位，第2位就係落後2W嘅廖康銘。而由第5位嘅方嘉柏數到第11位嘅蔡約翰，相差只係3W，換言之只要呢班前列馬房發動攻勢連贏5、6日，練馬師榜立即大兜亂，反映競爭有幾激烈。

即使上季已經降低練馬師嘅最低續牌條件，但下游馬房點都有壓力，如果鄭俊偉、徐雨石唔想再打護級戰，季初盡做搶攻係最佳方法，而呢兩位練者今季初成績的確唔差，分別有9同8W，距離最低續牌標準都係5、6場左右。另外，今季都有啲練者異軍突起，廖康銘

同埋巫偉傑雙雙喺第2季大爆發，希斯今季亦擺明有料到，既然大家都搏殺，頭馬數目真係咬得好緊，當然對馬迷嚟講，呢個都係好事，大家都有戰意，就唔使點估啦。

其實目前喺香港從練嘅倉主功力真係幾唔簡單，尤其係新一批，伍鵬志、廖康銘、巫偉傑就算今季開倉嘅游達榮都係有料之人，如果之前嗰批練馬師未能更進一步，真係會比下去。當然蔡約翰就可以另計，因為筆者覺得純粹用搏殺周期角度，其實每位練者總會有段日子特別旺，頭馬話有就有，但好似蔡約翰咁，隨時3日贏8W，兼且個周期可以維持長時間嘅，似乎真係得蔡約翰做到。

不過，唯一可以肯定嘅係，好似21/22年度馬季，羅富全同蔡約翰雙雙突破80W嘅單打獨鬥情況，今季應該唔會再出現，而蔡約翰嘅回勇，亦令伍鵬志、希斯、方嘉柏、沈集成甚至廖康銘今季有機會爭冠嘅倉主多一位強勁對手，所以如果馬會設冠軍練馬師賠率嘅話，肯定帶嚟更多話題，不妨諗諗啦。

■山無陵