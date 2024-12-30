跑完元旦G3　星球馬揀董事盃避開嘉應高昇？

「加州星球」周三將出戰華商會盃，之後或轉戰一哩董事盃。

由練馬師伍鵬志訓練的「美麗第一」將於週三（2025年1月1日）出爭三級賽洋紫荊短途錦標1000米，他寄望這匹甚具天賦的短途佳駟繼續交出佳作，包攬本季兩項沙田1000米分級賽的桂冠。

伍鵬志當日將派遣3駒分別爭逐兩項三級賽，其中「美麗第一」於10月在沙田展現上佳潛力，攻下三級賽國慶盃1000米，取得在港第4捷。此駒本月角逐浪琴香港短途錦標1200米一級賽時際遇欠運，結果取得第6名。

伍鵬志指「魔術控制」是「美麗第一」今仗的一大勁敵。巫偉傑麾下的「魔術控制」上仗以勁勢掄元，蹄下敗將包括迄今唯一能兩度擊敗一級賽盟主「嘉應高昇」的「氣勢」。「魔術控制」其後更在沙田一組1000米草地試閘中以9個馬位之遙率先衝線。

伍鵬志說︰「『美麗第一』上仗在直路上稍為欠運。馬兒今仗將跑1000米途程，並交由布文主轡，加上同場對手不多，希望牠能交出佳作，甚至擊敗質素上乘的『魔術控制』奪魁。馬兒在上仗後一直表現良好。」

伍鵬志目前以26場頭馬暫居今季練馬師榜首位，他週三也會派出「神虎龍駒」及「飛鷹翱翔」角逐三級賽華商會挑戰盃1400米，盼能再添頭馬進賬。

2024年此賽盟主「神虎龍駒」上仗競逐浪琴香港一哩錦標1600米一級賽，在頭馬「遨遊氣泡」之後得第10名，今仗將力爭第7度勝出沙田1400米賽事。

「讓磅制的三級賽更適合牠發揮。幸好『加州星球』將負頂磅上陣，所以『神虎龍駒』負較輕磅。角逐今仗的途程再加上負磅之利，我認為牠勝算甚高。」伍鵬志說。

「飛鷹翱翔」今季於復出首仗便旗開得勝，今仗將自11檔起步，料將於出閘後爭取領放。

伍鵬志說：「馬兒的表現一直很好，尤其是最近數仗在負重磅下演出良佳。牠今仗負輕磅上陣，而牠是匹表現準繩的良駒。」

此外，告東尼正考慮下月讓「加州星球」增程跑回1600米競逐董事盃，而棄戰1200米的百週年紀念短途盃，以免與「嘉應高昇」正面交鋒。該兩項一級賽均於2025年1月19日在沙田上演，總獎金同為1,300萬港元。

告東尼表示：「一場是一哩賽，一場是短途賽。我想我會選擇那場一哩賽。我們無法擊敗『嘉應高昇』，牠的實力太強。我對『加州星球』非常滿意，牠現時狀態很好，一切都令人滿意。」

姚本輝馬房的「堅又威」迄今在沙田1400米賽事取得5捷，今仗力爭在同場同程的華商會挑戰盃再添頭馬進賬。姚本輝說：「今仗對馬兒來說任務艱巨。雖然牠蝕磅上陣，但我仍然認為牠會有好表現。」

「我不是說馬兒定會捧盃而回，但相信會跑得接近，牠令我十分滿意。」