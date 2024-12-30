元旦三T　一注獨中派1800萬！

周三元旦日跑沙田草地11場，兩大彩池俱有多寶，預計10元一注獨中，三T派彩隨時高達1800萬元，六寶獎則達1000萬元。近兩期取下6W及3W的潘頓，已完成1800W紀錄，只差14W就可以追過韋達創下的1813W舊紀錄。1月3日是潘頓42歲生辰，博巨額彩金就信佢。

今期三T編在第5場至第7場，生日旺人潘頓揀馬眼光好，頭關第5場四班1400米，姚廐「皇仁歡星」做膽最放心。此駒前仗僅敗獲亞飲恨，再出續配布文輕鬆補中，勝後加分仍居四班上陣，優勢極大。再睇剛周日沙田尾場潘頓接手勝後加分至頂磅的「飛輪步」，結果爆出20倍冷W再贏，今次潘頓揀騎新勝馬「皇仁歡星」，相信負頂磅一樣可克服！同場最強對手應是布文再騎的蔡廐馬「神馳」。此外，留意何澤堯今期復出，此子重新接手擅追的賢廐馬「十二神將」，也要提防。

次關第6場四班1400米，潘頓胯下「元朗精英」今季跑過4仗未勝，但以上季第2仗即贏能力，在四班當然具戰鬥力。上仗潘頓接手排11檔落後稍追，今次排4檔起步，形勢截然不同，穩膽所在。姚廐「一定掂」今季5戰跑獲3亞，能力已得到證明，上仗配麥道朗僅敗後今縮程返1400米，用王牌及交由布文出擊，戰意可取。

尾關第7場「一起美麗」上仗正是在1600米跑贏「一定掂」，當然要留意。不過潘頓今次揀騎的羅廐馬「保羅傳奇」也具勝望，本身3戰3亞忠心準繩，上回蹄下敗將「安泰」剛周日已補中，今次搶出即叫胡，做馬膽適合。

$1000萬六寶獎信勇霸龍

博1000萬元六寶獎，繼續信潘頓做主角，特別留意第8場三級賽1400米華商會挑戰盃，向來於盃賽演出特別神勇的潘頓，選擇同最近合作愉快的蔡約翰攜手出擊，「紅運帝王」重返5捷路程田草1400米，潘頓揀騎絕對有見地！此駒只負122磅不重，操足而來有權重開勝門。第9場三班1200米，黎廐「勇霸龍」過往配潘頓多次上名未勝，早前換麥道朗打開勝門，再出列陣騎師錦標賽得殿軍，今次潘頓重新接手，必然希望贏番次，馬匹轉場排1檔起步，條件四正力足再贏。

第10場希廐「友愛心得」今季初出於谷草與「競駿皇者」埋Q，已證明潛質，上仗初戰田草跑獲殿軍，表現依然不俗，潘頓再騎反映重視。第11場羅廐「遨遊武士」更是出道8戰全入前兩名之忠心好馬，本身跑法主動，有力與蔡廐「米奇」鬥撼。