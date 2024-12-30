鹹魚翻生！2025蔡約翰超強陣誓做001！

12屆香港冠軍練馬師蔡約翰今季初成績平平，但今月中開始頻頻搏殺得手，近4次沙田賽事例有馬贏，剛剛2024年最後一次賽日，孖住潘頓連勝「安泰」及「真心傳奇」起孖，頭馬數字上到15W，今期周三元旦日沙田日賽，練者派馬出足11場，包括「英勇快車」、「米奇」、「神馳」、「一起美麗」等多屬牌面分子，擺明要數胡過新年。

蔡約翰多年來獲得馬主榮智健支持，元旦日必想助此位資深馬主贏馬攞威。第5場「神馳」上仗復出獲亞軍，蹄下敗將「衝上雲霄」及「勁先生」再出都能上名，可見賽事水準頗高，熱身後增程跑曾入Q的田草1400米，有力出頭。另一匹同綵衣的「英勇快車」列陣第9場，此駒近5戰全入前4名，乃忠心準繩的4歲當銳馬，再戰耍家路程田草1200米，有力拚勝。

蔡廐今期質新分子夠惡，第7場「一起美麗」剛戰後上趕過「一定掂」打開勝門，表現令人驚喜，加分後仍留在四班角逐甚有優勢，力足再捷。第10場「健康快車」上仗田草1200米差一步未能趕過4捷好馬「開心寶寶」，末段造21秒79已證明實力，再戰同程可期補中。第11場蕭家軍「米奇」乃大不列顛錦標冠軍，上仗來港第2仗已開胡，潛力優厚，可期再贏兼進軍4歲馬經典賽事系列。