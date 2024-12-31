【子上談兵】 博一博　單車未必變摩托

希斯今日就透露「嘉應高昇」應該唔會跑四歲系列首關經典一哩賽，專注跑返速度系列3關，筆者認為絕對係一個好嘅部暑，畢竟希斯仲想「嘉應高昇」去跑珠穆朗馬蜂錦標，加上隻馬唔會夠長力跑打吡，貿然增程跑經典一哩賽未必係好事，倒不如專注返喺短途好過。

唔知大家仲記唔記得「夢想成金」，呢匹新西蘭PPG初出個勢頭幾勁，喺1200米取得6連勝，由52分衝到上102分，但之後因為想跑打吡，隻馬增程上1400米輸咗一場之後就無咗個銳勢，雖然之後可以再拎到1冠2亞2季，但就無去到馬迷預期嘅高度，如果無增程繼續跑1200米，會唔會可以捧走一級賽，成為短途王？呢個真係無人知，但相信會係近10年馬圈除咗「佳龍駒」之外，其中一個最多人想知嘅《What if》啦！

而聽日11場田草賽事，已經連贏兩期日賽嘅賀銘年雖然淨係得兩匹坐騎，但都各有機會，當中「駿彩飛馳」上仗初落五班排外檔跑第3，今次抽返1檔不容忽視。而尾場「遨遊武士」搵到潘頓幫手，雖然要孭頂磅兼排外檔，但馬匹咁準繩，同場又有對手孭飛，絕對諗得過。

心水推介

第2場 （2） 駿彩飛馳

第11場 （2） 遨遊武士

獨贏位置過關二串一共4注

■阿子