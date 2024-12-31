元旦1.1　伍鵬志又要做第一

元旦日賽事共編11場，兩場三級賽洋紫荊短途錦標及華商會盃同日上演，練馬師伍鵬志於兩項大賽俱派出實力馬，「美麗第一」於洋紫荊短途錦標迎戰勁敵，而上屆華商會盃盟主「神虎龍駒」與廐侶「飛鷹翱翔」雙龍出海，兩項大賽均志在必得。

踏入新一年，分級賽由兩項三級賽重燃戰火，元旦傳統錦標華商會盃，上屆由伍鵬志馬房「神虎龍駒」爆冷奪得，成為其從練首場分級賽勝利，別具意義。今屆進行衞冕，贏馬拍檔艾兆禮改騎廐侶「飛鷹翱翔」，「神虎龍駒」則由何澤堯掛帥。今場「飛鷹翱翔」只負115磅，贏馬功臣艾兆禮的確是最適合人選，而且今仗挑戰分級賽，一如去屆「神虎龍駒」首戰三級賽，所遇形勢相同。

神虎龍駒力爭衞冕

至於「神虎龍駒」重配何澤堯，人馬早有默契，開季復出於慶典盃跑第2名，勿以近兩仗配艾兆禮表現欠佳而放棄，上仗出戰最高水平之香港一哩錦標，礙於實力落敗不足為據，加上在港服役至今以1400米最首本，決心衞冕華商會盃，盃賽當前兩匹伍廐賽駒各為其主，絕對有兼顧必要。

另一場洋紫荊短途錦標，「美麗第一」上場香港短途錦標受制於大外檔，被迫留前鬥後，而且巴度直路取位論盡，末段仍然後上收復不少失地，今仗由布文接手，以馬匹季內於直路賽贏馬悅目姿態，有條件再捧盃。蹄下敗將「魔術控制」及上屆盟主「狀元及第」，均為伍廐爭盃攔路虎，而最高分之「嫡愛心」初戰直路賽1000米，由潘頓執韁，也具一定威脅。