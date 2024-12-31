【分分制勝】高強度訓練　足部問題已解決

第3場四班1200米，「旺旺快駒」上季一出即於田草1200米入圍，雖然締速一般，但同場亞軍「合夥奔馳」，其後一口氣連贏6W，賽績有睇頭。不過，「旺旺快駒」再出3仗均跑田草1400米，全數落敗，長力仍未養成，最後一仗更被驗出氣管多痰及左前腿不良於行，安排提早歇暑。踏入今季，此駒早於10月7日已通過獸醫檢驗，卻一直操而不戰，原來等到國際賽日才登場，決意在大場合攞威，怎料當日A欄賽事大利前置型馬匹，「旺旺快駒」因應抽外檔，早段墮居至第13位，陷入不利形勢，就算牠最後400米交出22秒6亦鞭長莫及，只追回第6名，值得留意的是，該仗末段締速比牠略慢的「衝上雲霄」，翌仗提升名次跑獲亞席，以此伸算，「旺旺快駒」在目前47分角逐田草1200米，隨時可躋身三甲。

「旺旺快駒」經過一場實戰後，復操首度出跳已快衝23秒9，能夠接受高強度訓練，足部問題已解決。及至12月24日再試1200米泥閘，後上輕鬆得第4名，力度進一步加強，進度符合預期。今次再爭田草1200米，兩大主要對手「膨才」及「富國兄弟」均孭重磅，「旺旺快駒」受讓11磅，足以一戰。

■明治朗