布文元旦賣大包　自爆3駒爭勝機會

布文周三首度夥拍「美麗第一」出賽，出戰三級賽洋紫荊短途錦標，他說︰「『美麗第一』上次在沙田試泥閘時表現出色，而那次也是我首度為牠主轡。馬兒曾於今季較早時以佳勢攻下沙田直路賽，相信今次回師1000米途程會有一點優勢。」

至於另一場三級賽華商會盃，布文將策騎「美麗同享」參賽，他說︰「我未曾與馬兒攜手取勝，但我十分喜歡策騎牠。在過去兩年我留港策騎期間，馬兒成熟了不少，牠的表現十分準繩，經常交出佳作，而且今仗負磅較廄侶『加州星球』輕，這對馬兒的發揮會有幫助。」

「米奇」上仗出爭1600米賽事成功打開在港勝門，今仗力爭再下一城，布文表示：「『米奇』來港前，今年在英國表現優異，我覺得馬兒在港首兩仗表現出色，相信牠今仗會有進步。牠今仗的走位將取決於陣上形勢，不過馬兒肯定是匹良駒。馬兒乖巧聰明，能夠放鬆來跑，也擁有甚佳加速力，而且鬥心濃烈，這一點非常重要。」

另一邊廂，何澤堯將於周三復出，策騎「膨才」出戰第3場四班1200米。練馬師蘇偉賢說：「馬兒首次操練便展現出天賦，而且牠身形壯碩，步幅闊大。在牠首次出賽前，我們預期牠應能交出好表現，結果幸運地一出即勝。」