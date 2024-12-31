【張基焦點】凱旋幸運唔等降班

賀賢今季與徒弟潘明輝攜手出擊亦有佳作，今次突然將負輕磅的「凱旋幸運」交由火車潘出擊，未必一定等降班，可博冷。另外，「安康萬里」今季幾場敗仗均有藉口，縮程出擊或會帶來變數，要吼。容天鵬馬房最近成績有改善，「中環精英」用黃寶妮減10磅肯定有幫助；而「滿載歸來」今仗強配布文跑強項1800米，同樣值得重視。

第7場四班1600米，「凱旋幸運」只負116磅用潘明輝問題不大，澳洲PPG上季第4次出賽已跑此程，只輸3個多馬位，走勢其實絕不差，之後卻一直跑1400米，今季首仗則以大冷門身份後上入Q，本身一路在進步中，然而評分卻愈來愈有利，今次賽前準備工夫做得好，埋門試泥閘表現吸引，未必一定想落班才搏，抽4檔可以跟前，或者可賺慢步速，不能忽視。

第1場四班1200米，「中環精英」今季健康正常，狀態愈跑愈弗，即使上季初出贏田草1000米，但其後再跑直路賽或谷草1000米已嫌短，早段不夠快卻肯追，今次增程跑1200米理應更合腳法，改用黃寶妮減10磅幫助大，應該不難發揮，有力一爭。

第2場五班1800米，「滿載歸來」以此程最合腳法，早前於從化試泥閘後上姿態出色，狀態明顯回勇，尺寸馬啱布文發揮，應是今場坐二望一的穩膽之選。

第10場三班1200米，「安康萬里」今季跑3場1400米落敗都有藉口，初出抽外檔，第2仗出閘將頭低俯而漏閘，剛戰就無遮擋，今次雖然抽12檔，但過往於1200米抽外檔曾經鍊贏「鑽石星空」，難得今次同場對手似是而非，不能輕視。