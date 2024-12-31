【進階選項】安都益咗艾道拿

早前麥道朗客串短短個多月取得19場頭馬，豐厚獎金又包辦兩場一級賽，名利雙收贏盡掌聲，但美中不足是「駿步騰飛」求勝心切差點鑄成大錯，幸好墮馬的希威森無事，其餘布文、潘頓及何澤堯亦避得過意外。結果「駿步騰飛」及「喵喵怪」兩匹熱門串Q，而同場我喜歡的「河好運」與「安都」卻成為犧牲品。

第10場「安都」再次報名上陣，其實上仗意外後曾報名列後備，之後即安排試泥閘，鞍上人已經是潘頓，出閘順利拉士一揮即就。落場跑配搭既非過去兩戰的何澤堯，亦非潘頓。很簡單，兩人均早有聘約在身，而且「安康萬里」及「友愛心得」均是他們基本坐騎，不選「安都」並不代表實力低於此兩駒，上場已用在新西蘭贏馬的面箍，難得終於不用捱大外檔，6檔起步艾道拿出閘守到靚位如試閘般，贏面甚高。

元朗精英凌駕對手

同樣因排檔影響成績的尚有第6場「元朗精英」，季內第2戰1400米後上第3僅敗姿態難忘。之後有1場布文塞車，上次初配潘頓起步稍窒欠順，11檔沿途外疊走大彎第7，若際遇好一點應有機會與「帥帥友福」埋Q。潘頓唔放手而抽到4檔好位，文家良2024壓軸戰終破小悶局，今場對手多似是而非，最強的「一定掂」又執外檔，正常發揮上季可偷贏「祝願」的「元朗精英」應可取得季內首捷。