【三重彩地帶】元旦重溫勝利「光」景

第7場四班1600米，參戰馬上仗走位十居其九都是雙位數，今場充斥着大量後上馬，步速何止偏慢，隨時是極慢，橫睇掂睇，「保羅傳奇」應是唯一放頭馬，潘頓放馬也快極有限，強配而馬有實力兼賺形勢，單膽毫無懸念。

「江南勇士」上場贏同程能中置，在今場也有機會賺。「昭易搵」近兩場同程入位都遇快步速，今場預計步速偏慢，要有自身突破才有勝算。「一起美麗」上次同程1檔沿欄包尾追贏，姿態悅目，但轉排14檔又缺少潘頓，點都要打個折扣。「風火恆雲」後追跑法夾晒貝知仁的硬功。

第9場三班1200米，「光年八十」連續兩場用黃寶妮寓賽於操也敗不脫節，評分減至對上贏馬水平，改配董明朗有蠢動意，此駒乃全場唯一贏過三班同程，在今場弱組已夠用。容天鵬近期追落後，這匹上年元旦頭馬，事隔一年可望重溫好夢。

「瑰麗人生」三班跑1400米冇運行，惟有縮落1200米博對手弱。「勇霸龍」1檔潘頓走位令人放心，憑準繩可爭一席。「英勇快車」上場得益於部分馬匹受落樓意外影響才初次三班入位，能力非突出但勝在近況好。「手到齊來」季內同程快放曾造快時間，若然遇到大利放頭形勢，或有驚喜。■海東