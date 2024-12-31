【耀眼精選】亮寶熟如舊馬

騎功講天分，但係都需要靠經驗累積，工多藝熟，實戰愈多遇到唔同嘅Scenario（場景），自然更迅速作出應對。好騎師響百分之一秒就可以作出正確判斷，好似入咗血身體會條件反射即時回饋。頂級高手唔單止擁有媲美F1車手驚人反應同觀察力，每個仲好似有部內置超級電腦，行快人一兩步，甚至可以Set定陷阱請君入甕。

唔少見習騎師升正大師傅後讓磅少咗上陣機會大減，缺乏實戰磨練騎功自然無法精進，形成惡性循環。坐冷板櫈坐得耐，手腳同個腦都冇咁靈活，陣上諗得耐咗，反應隨之遲咗，呢度慢啲，嗰度又慢啲，明明綠燈轉眼卻變成紅燈，生位都變死位。

呂健威係其中一個對下風華將雪中送炭嘅練馬師，曾經將早期嘅「雄心威龍」交畀湯智傑，第2戰30倍跑第2，筆者雖然中Q，但係冇咗個W，咁多年嚟諗起都覺得可惜，一來贏少好多，二來戥湯智傑同呂健威肉痛，錯失呢匹馬王。啱啱尾場筆者推介呂廐「天將龍駒」，初出馬響慢步速下直路頭只係望空7步，同拉士100米望空13步跑第5，同樣係四分三馬位距離，但呢個痛係湯智傑搏輸「雄心威龍」嘅兩倍。

第1場「亮寶」試閘走勢純熟如舊馬；第7場「健康高球」熱夠身由1800縮番落1600更合；第10場「心裡有數」初出後上悅目，各有捧場價值。