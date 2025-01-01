【分秒在握】唔使蝕　好料梗同享

今次兩場三級賽，較令人意外的，係125分的「加州星球」報名出戰，這令到105分以下的馬匹皆要蝕磅出戰，換言之第8場5號或以後的大冧巴馬皆要蝕分跑，當然蝕分未必唔得，但較蝕底則是不爭事實。

凡事有兩面，有人蝕底自然有人着數，在這樣的情況下，其實2,3,4號馬較為上風，一來毋須蝕分蝕磅，二來亦毋須負重，因此衡量過各項條件後，相信「美麗同享」最值一博。這匹8歲馬戰力保養相當到位，上季7歲尾時，仍可在G2跑贏「永遠美麗」；踏入今季轉8歲，以為戰鬥力必走下坡，誰不知季內兩度跑第5後，上仗竟然可在香港一哩錦標以99倍大冷身份殺入第3名，的確係令人喜出望外。

其實大家都會記得，在今季國際賽日並不利追趕，「神志勇進」固然追不到「遨遊氣泡」，而港隊希望之一的「錶之銀河」，更只能追回第7名，相反8歲的「美麗同享」，竟然可以由包尾位置追回第3名，並且交出全場最快的22秒3末段時間，表現可以話極佳，今次縮回1400米亦屬拿手強項，有廐侶「加州星球」在陣而毋須負太重磅，形勢絕佳！

■長風

第8場 2美麗同享 6手機錶霸

4神虎龍駒 1加州星球