【戰況R2】又係1月1號贏！姚本輝：烈火駿馬個腦轉數好慢！

第2場五班1800米燈神顯靈！3匹落飛馬包辦三甲！霍宏聲策騎姚本輝馬房「烈火駿馬」由14倍落至9.8倍開跑，結果直路從大外疊後上勝出，此駒贏得自前季1月1日一出即勝後久違嘅第2場勝利。今場跑第2名為艾兆禮「齊歡最樂」，臨場由42倍著啡格至10倍，串成62倍啡格Q。今場跑第3名為鍾易禮「雄昇勇士」，此駒亦由25倍落至15倍，而且兩瓣啡格位置Q全中，保守估計落飛黨今場袋走過千萬。今場跑第4名為田泰安「香港精神」，但衝落後都唔算有太大威脅。

賽後，姚本輝表示「烈火駿馬」對上一場頭馬已經係兩年前嘅1月1日，真係等咗好耐先再取得頭馬，呢段期間研究馬性兩年，呢匹馬體格愈嚟愈大隻，但腦筋就好慢，成日唔願做，所以用咗好多配備幫佢，又轉路程摸索性能，上仗1600米見有追勢，所以增程至1800米一試，而本身戴眼罩都係想隻馬走得好啲，但係都係後上贏。練者認為「烈火駿馬」有能力，只係成日多嘢諗，搞到表現不停倒退，希望贏番馬之後，思想上會改善。

第2場賽果：7-5-13-6

二重彩賽果：7-5(最後賠率124)