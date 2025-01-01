【戰況R10】郭富城提攜後生仔：我叫方嘉柏用黃智弘

天王郭富城今日帶住太太方媛同埋兩個女兒入場，果然有料到！第10場三班1200米，「舞林密碼」喺黃智弘胯下輕勝而回，頭馬獎金約104萬，身為馬主嘅城城袋番8成，即係有83.2萬左右，真係發新年財呀！

賽後，郭富城表示「舞林密碼」之前受傷，佢心態都係畀隻馬慢慢康復，唔會畀壓力練馬師方嘉柏，等隻馬有狀態及健康先至再出賽，今次跑三班賽，佢提議練馬師試下用黃智弘，因為覺得呢位見習騎師騎得幾好，佢亦想畀多啲機會香港嘅後生騎師，結果拎到好成績。

城城啱啱做完演唱會，聽日再出埠，佢表示可以喺2025年第一日拉頭馬係緣分，今次同太太、小朋友首次一齊拉頭馬，希望將呢份喜悅傳播出去，將運氣帶畀全香港人。城城認為賽馬運動好似佢，都係受嚴格訓練後先至可以上舞台，馬同人一樣都會受傷，但都係要企番起身繼續去做，加上馬匹好有靈性，所以佢好鍾意賽馬運動。至於另一愛駒「著迷」改名為「舞林寶典」，郭富城解釋因為之前個人名下嘅馬名都係4個字，但今次用兩個字之後，隻馬就受傷，改咗名之後隻馬可以操番。提到早前喺台灣演唱會整親，郭富城表示佢冇事，多謝大家關心。

此外，方嘉柏好高興2025年有個好開始，好高興為郭富城贏馬，大家好老友，尋晚同郭富城傾咗15分鐘電話，好高興佢提供機會畀黃智弘，而黃智弘都發揮得好。「舞林密碼」之前受到傷患困擾，花咗一段時間處理，依家慢慢重納正軌，希望回升二班，繼續有好表現。

今場跑第2名為潘頓「友愛心得」，何澤堯「安康萬里」跑第3，第4名為艾兆禮「健康快車」。

第10場賽果：1-5-2-10

二重彩賽果：1-5(最後賠率66)