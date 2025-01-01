【賽後報告】富國兄弟心律不正　170米陰影再有馬失衡

是日賽後報告撮要：

第1場：「鄭大哥」在前往閘廂途中將騎師拋下，因而在鞍上無人下跑了一段不短的距離。獸醫認為此駒不適宜出賽，小組遂按照獸醫意見著令此駒退出此賽。「盛勢威楓」抵達起步點後被發現口部有血。在閘內煩躁不安，其後被牽出閘廂並接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「假日福星」沿途走勢稚嫩，中段於轉彎時外閃。賽後被發現口部有血。

第2場：「好運寶馬」450米處至300米處之間嚴重受困而未能望空。「馬利奧」大部分途程在沒有遮擋下走外疊。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多痰。

第3場：賽後，貝知仁報告，「富國兄弟」大部分途程須走外疊，沒有遮擋。他又說，直路上他覺得坐騎在受催策時有點呼吸問題。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒心律不正常。

第5場：「神馳」在直路彎受催策時外閃，直路早段對催策交出反應，其後於接近170米處之際在笨拙地越過跑道上顏色稍異之處時失去步韻。

第7場：「東方魅影」心律不正常。宣佈覆磅完畢前，小組觀看了巡邏影片，以確定是否有理據代表第5名馬匹「風火恆雲」的馬主及練馬師抗議「江南勇士」獲宣佈為季軍馬匹。考慮過衝線時的距離及兩駒末段衝刺的走勢後，小組認為抗議的理據不足，決定不提出抗議，而馬主及練馬師也並無尋求提出抗議。

第10場：「多利彩駒」進入跑道時踢中欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「凡喜」流鼻血。

第11場：被查詢時，霍宏聲表示，坐騎今仗增程至1600米角逐，加上陣中有數匹慣常領放的賽駒，他獲指示將坐騎置於領放馬之後有遮擋的位置。他說，他於早段在被「遨遊武士」過頭時能夠遵從該等指示，而坐騎當時走勢暢順。他說，坐騎在進入直路時居於「遨遊武士」與「盈妍威楓」之間，除了開始尋找「盈妍威楓」外側的空位外，他並無其他選擇。他說，當他開始將坐騎向外移出時，「盈妍威楓」其後也向外移出，導致「遨遊武士」與「盈妍威楓」之間出現空位。他

又說，由於他決意讓坐騎繼續移向「盈妍威楓」外側，他持續將坐騎向外移出，但在接近300米處時的一段途程上在「盈妍威楓」繼續向外移出之際難以望空。練馬師廖康銘確認所發出的指示。小組經考慮霍宏聲的解釋後，認為他在此情況下採取的競跑策略屬合理。