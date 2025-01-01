嫡愛心或遠征杜拜阿喬斯？！

沙田馬場今日舉行「2025好運1月1」賽馬日，服役以來演出準繩的高質賽駒「手機錶霸」以傑出姿態攻下是日其一焦點賽事三級賽華商會挑戰盃1400米，賽後練馬師呂健威表示將考慮安排此駒下仗爭逐一級賽董事盃1600米。

出道以來未失三甲的「手機錶霸」出自2023年香港國際馬匹拍賣會，馬兒由現馬主以860萬港元的價錢購入。勝出今賽後，牠將本身的戰績提升至14戰6勝，其累積獎金也增至逾千一萬港元。此駒今日在賽事中沿途留守第4位，跑至末段其鞍上人田泰安指示坐騎加速後，馬兒隨即輕鬆趕過領放馬「飛鷹翱翔」，並力拒後上馬「堅又威」的來犯而奠定勝局，首次出戰分級賽即能獲勝。「手機錶霸」所締下的頭馬時間為1分20.91秒。

「手機錶霸」今次在田泰安策騎下的取勝姿態確實出色，促使呂健威考慮為此駒下次報爭一級賽董事盃的可能性。呂健威以往曾訓練前馬王「金鎗六十」兩度在董事盃摘桂。

他說：「『手機錶霸』再次展現本身的忠心性格，馬兒每一仗演出俱續有進步。賽後騎師（田泰安）向我匯報馬兒表現非常優秀，牠的增速力看來已提升至另一新層次。」

「我們當然會繼續安排牠在分級賽中上陣，現時牠可應付1400及1600米途程，我們會考慮讓牠下次角逐1月19日的董事盃。」

田泰安在賽後說：「我認為當此駒知道競賽為何物之時，牠的實力可望提升至更高水平。然而，馬兒在今場賽事中負磅甚輕，當我們轉入直路後，牠加速得非常快，並且贏得頗為輕易。」

而在另一邊廂，12屆香港冠軍練馬師蔡約翰則憑旗下短途好手「嫡愛心」，攻下是日另一項焦點賽事三級賽洋紫荊短途錦標1000米。這匹2022/23年度馬季的香港最佳新馬，在最後數步及時趕過大熱門馬「魔術控制」，助其練者第5次勝出這項1000米分級賽。「美麗第一」則在這兩駒之後跑獲季軍，「嫡愛心」所造的頭馬時間為56.16秒。

「嫡愛心」今仗自第1檔起步，在賽事早段此駒留居「魔術控制」之後競跑，其後騎師潘頓將馬兒轉至較外欄位置逐步推進上前，在終點前僅勝。這是潘頓第3次攻下此賽，之前為他建功的分別是2012年冠軍「小橋流水」及2016年盟主「新力風」。

「牠以出色表現完成任務，其取勝姿態也十分理想，要擊敗該匹領放馬（『魔術控制』）並不容易，該駒向來不易在賽事中被他駒趕過，但我駒確能做到，我認為牠今仗的演出確是無懈可擊。」蔡約翰說。

「嫡愛心」出道至今25戰取得6勝10位，這匹出自父系「遙遠星空」的兒子向來表現穩定，雖然牠未嘗勝出頂級賽事，但往往在此等水平賽事有接近的演出。

蔡約翰說：「牠服役以來一直保持良好進度，年長後牠的性能有點轉變，能應付不同場地及途程。牠近期主要角逐沙田的賽事，而且表現良佳。隨著馬兒升級爭逐分級賽，其演出或許不算太亮眼，但牠往往可以交出本身應有的水準。今日馬兒成功掄元，奪下這場頭馬，可說是實至名歸。」

蔡約翰表示他或會安排「嫡愛心」於稍後時間征戰杜拜，角逐於4月在美丹馬場舉行的直路一級賽阿喬斯短途錦標1200米。

他說：「我會看看牠返回馬房後體力恢復的情況如何，同時會檢視有甚麼賽事可供此駒選擇。馬兒今次勝出這項直路賽洋紫荊短途錦標，因此杜拜那項直路短途賽或會在考慮之列。」

策「嫡愛心」獲勝的潘頓今日在沙田日賽再添3場勝仗，將其在港累積的頭馬數目增至1,803場，距離韋達保持的香港紀錄（1,813場），只有10場之差。

他說：「此賽參賽馬數目較少，所以賽駒沿著較外欄位置競跑會較為理想。雖然我的坐騎今仗排第1檔，但由於領放馬前速飛快，這讓我得以將牠移往較外欄競跑，並為我駒創造有利條件在此爭勝。」

「我們在賽事中跟隨大熱門馬之後，在關鍵階段自該駒的左側上前並作出挑戰。牠是一匹十分準繩的賽駒，雖然其實力與本地頂級對手相比或稍有不及，但牠須要把握機會在此等賽事中爭勝，而牠今日正正能夠達成這個目標。」

除「嫡愛心」外，潘頓今日也夥拍由羅富全訓練的「保羅傳奇」勝出第7場四班田草1600米，以及憑黎昭昇馬房的「勇霸龍」攻下第9場第三班1200米。