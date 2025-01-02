【賽馬以外】冇咗麥道朗　潘頓好鬼爽

到咗新一年，估唔到馬會元旦戰就搞搞新意思，整咗個金鐘畀潘頓，為佢即將打破韋達1813W嘅香港史上騎師最多頭馬紀錄而設，咁佢去年最後一戰啱啱贏夠1800場，只差14場就破紀錄，咁搞啲花臣幫佢倒數，有話題又有畫面，係幾得意嘅。當然有人覺得送個鐘畀潘頓，好似唔太吉利，同埋要知道依家整個鐘出嚟，即係要潘頓至少要敲14次先完成任務，潘頓又會唔會覺得煩？咁呢樣真係唔太擔心，據筆者所知，潘頓就好鍾意馬會整呢壇嘢出嚟，仲話好鍾意聽到呢啲叮叮聲，呢樣好符合佢性格，佢仲興奮到叫埋囝囝Cash幫手敲鐘，夠晒話題啦。

自從麥道朗完成客串期後，潘頓呢輪真係大解決咁，最近3次賽事贏咗12W，認真誇張。又或者掉轉講，如果麥道朗唔係嚟咗香港客串個幾月，潘頓依家可能已經突破70W。睇番騎師榜，潘頓領先大家唔意外，因為大家都明自從冇咗莫雷拉，真係冇人可以威脅到佢，除非麥道朗長駐香港，唔係嘅話潘頓呢個冠軍寶座的確好難輸。只係今季狀況係潘頓真係掟甩好遠，講緊排第2位嘅布文只得27W，足足落後潘頓36場，然後就係有23W嘅華將一哥何澤堯，其餘啲騎師無一個突破20W，就連田泰安暫時都只係得17場，換言之今季除咗潘頓一個遙遙領先，其餘騎師成績真係差唔多，講緊已經有希威森、巴度比前跌晒watt。馬季仲有7個月先完，如果潘頓唔係因為破完紀錄後放軟手腳嘅話，今季至少都有150場頭馬落袋啩。

不過，既然1813W呢個紀錄遲早打破，麥道朗預計可能仲要等多兩三年先長駐香港，加埋依家又有「嘉應高昇」喺手，潘頓幾時退休呢？相信都未必係短期內嘅事啩，同埋而佢今季嘅進度，可能去到季尾，佢在港頭馬都接近1900W，咁佢會唔會想騎多陣，將呢個紀錄增加至2000W呢。筆者只能講，香港首位頭馬達2000場呢個榮耀，對潘頓嚟講，應該有啲吸引力。

另外，早前希斯終於揸定主意，落實新一代短途王「嘉應高昇」下半季會集中跑香港速度系列嗰3關賽事，今個月19號復出先跑百周年紀念短途盃，反而月尾只限4歲馬嘅香港經典一哩賽就會放棄，呢個絕對係明智之舉，始終冇嘢係贏得晒，專心跑短途，肯定對馬匹有1幫助，況且既然最大目標已訂咗係遠征澳洲出戰珠穆朗馬峰錦標，無謂增程再跑一哩啦。

只係對潘頓嚟講，佢喺香港唯一冇贏過嘅大賽就係香港經典一哩賽，原本手執「嘉應高昇」以為坐定粒六，點知依家唔跑，咁潘頓有冇咩選擇呢？據筆者所知，潘頓仲都未知自己會為邊匹4歲馬效力，但佢話等埋跑完12號嘅賽事，應該會明朗啲，大家不妨留意吓啦。

■山無陵