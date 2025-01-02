今期三T$10一注獨中派$800萬！

周日沙田跑8草2泥共10場賽事，三T有多寶撥入，預計10元一注中獨中派800萬元，第10場四重彩及四連環多寶有200萬元，值得花心思搵膽！希斯有5駒編在三T場合，頭關第4場「嘉應光彩」用潘頓、次關第5場「艾莉奧」配減7磅的黃智弘、尾關第6場「志滿同行」直路賽排12檔好位，配搭或形勢都有優勢，可捧做膽。

三T頭關第4場四班1200米草地，「嘉應光彩」早前從化草閘跑第1名速度優良，初出即可搶攻，配潘頓排2檔機會秤先。「皇者有利」剛戰入Q，「康樂高球」一出即勝，羅廐新貴「超越夢想」型格吸引，尚有「勝多多」有輕磅之助，俱可作配。

三T次關第5場四班1800米泥地，「艾莉奧」上季尾56分贏馬，現時跌至54分，上次配麥道朗全程走三疊得第7名，今次再攻泥地用7磅仔黃智弘，計數可反彈。配腳可吼上仗泥戰走勢佳的「論文」、近況見好的「獎星」、「爆熱」及「一鹿歡騰」。

三T尾關第6場三班1000米草地，「志滿同行」上仗同程留後追回第3名，今次排12檔不俗，續配湯普新留放理想即可補中。「萬里飛至」乃直路賽專家，「紅逸舍」同程贏過，也值得兼顧。

尾場四重彩及四連環多寶$200萬信鈦易搵

第10場四重彩及四連環有多寶200萬元，留意踏入2025年首日賽事，方嘉柏即憑「舞林密碼」破小悶局重新再贏，其高徒何澤堯復出亦取得2W，表現甚勇，只可惜此對騎練合作的「昭易搵」來遲一步飲恨獲亞，既然何澤堯復出有好表現，今次第10場師徒再聯手的「鈦易搵」必有好鬥志。此駒上仗追得亞軍，買四重彩或四連環俱可捧做膽。

此場有爭勝能力馬不少，除了留意新勝猶勇的「包裝福星」及「帥帥友福」，尚有大勇的「豐盛」要格外重視，此駒上仗於谷草一哩僅輸馬頸位入Q，轉場縮程戰意十足。游廐「光年魅力」上仗追勢亦強勁，熱身後用王牌捲土重來，僅負119磅甚輕，有權再進一步。