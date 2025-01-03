【唔同世界喇】容天鵬旺爆　2024贏到2025！

剛舉行的元旦日賽事，喜見黎昭昇、容天鵬與丁冠豪3位下游練馬師，各自勝出寶貴頭馬，尤其兩位華籍倉主齊齊取得跨季兩連勝，周日各有出擊重心，容天鵬派出力爭連捷的「不同世界」，丁冠豪麾下「魯班精神」縮程力謀突破，兩廐俱有望再添頭馬。

隨着容天鵬病愈重掌廐務，頭馬數字穩步上揚，先於2024年壓軸賽事以「飛輪步」爆冷食尾胡，接住1月1日再憑第1場1號馬「中環精英」響頭炮，徹頭徹尾兩場應景頭馬，為馬房帶來一番新景象，當然馬房復甦攻勢不止於此，今期賽事續有新勝「不同世界」，力爭連捷。

第9場「不同世界」出道連敗兩仗後，上次增程跑1400米兼且初戴羊毛面箍，馬如其名表現煥然一新，賽後容天鵬指出配備變動令馬匹競逐情緒變得集中，今仗只多負3磅形勢依然有利，既有近績不俗廐侶「風采人生」與「占士德」配合攻勢，馬房打鐵趁熱爭取表現，必無保留。

魯班精神駕輕就熟

至於目前在練馬師榜敬陪末席、只得5W的丁冠豪，跨年兩回合先後以「定數」與「大浪圖田」爆冷贏馬，兩位建功騎師班德禮及霍宏聲，今戰繼續被委以重任，當中班德禮再騎第10場「魯班精神」，人馬駕輕就熟，一連兩仗跑一哩雖然接近有獎金卻未上名，看來威力不及今次縮程爭1400米，應可展現最大威力。另外，由霍宏聲初次上陣的4歲PPG「銀河勇士」，賽前3課試閘走勢純熟有勁，首戰直路賽1000米，馬房隨時又再炮製即食冷品。