有麝自然香　黃寶妮10磅威力大爆發

見習女騎師黃寶妮於跨年兩期日賽分別以「良駒好友」和「中環精英」取得頭馬，人氣高企，就連新任倉主游達榮，今戰亦要借助小妮子減10磅威力，肩負起「連連勝利」出擊重任，至於其師父賀賢所提供的「攻頂」新近入圍，近況有保證，小妮子好好把握機會，有力締造3連勝佳績。

黃寶妮今季在開鑼日展開香港策騎生涯，由於暫時只限於沙田賽事上陣，故出賽次數受到限制，不過至今已累積7W，頭馬數字睇齊已進身大師傅行列的鍾易禮，戰績不俗。小妮子陣上擅放不擅追，跑法比較單一，但畢竟受讓10磅大有優勢，已先後有15位練馬師起用過她，當中與文家良合作最愉快，「良駒好友」兩度勝出，另有「閃耀威龍」爆10倍W。此外，黃寶妮也曾為兩個洋倉贏馬，包括其開齋頭馬「不可擋」來自韋達，以及夥拍希斯馬房「佳運發」一放而回。

來到今期沙田賽事，又有一位外籍練馬師與黃寶妮首度合體，頭場游達榮旗下「連連勝利」將起用小妮子執韁，令負磅下調至123磅，如釋重負。「連連勝利」今季加盟游廐後，首仗即獲亞軍，可惜再出3仗都三甲不入，明顯受到重磅所累，縱使上仗強配麥道朗，結果亦以1乘見負得第6名。今仗刻意換人減磅，又重戴眼罩，決心以快打慢。翻查資料，「連連勝利」在港唯一的勝仗，正是於田草1200米取得，當日牠在C+3跑道排4檔起步，剛巧與今次形勢完全一樣。

再夾師傅攻頂

另一方面，黃寶妮在港首匹坐騎「專家」，由師傅賀賢提供，結果首回合即獲上名，但自此之後，這對師徒組合再跑13仗，全數敗北。相隔4期後，賀賢再與黃寶妮合作，第2場「攻頂」上月中角逐田草1000米，負於「鴻圖新星」及「綫路盈樂」拚入季軍，乃季內首度上名，7歲馬逐漸走出低谷，今次換上黃寶妮執韁，比起剛戰入圍時足足輕了13磅，競爭力大大提升，隨時成為賀廐師徒合作第1W。