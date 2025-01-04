班德禮：康樂高球上場贏馬唔算負碌！

今期沙田日賽，班德禮雖然只策5駒上陣，坐騎數字不算太多，然而騎者亦有一些實力坐騎在手。其中列陣第4場四班1200米田草的「康樂高球」，此賢廐馬上仗出戰同程賽事，結果在班德禮胯下一出即勝兼爆43倍冷W。除了這駒此外，賢廐今季還有「膨才」一出就贏，而此駒在剛戰更再下一城，所以「康樂高球」今次再出，當然備受關注。

「康樂高球」上仗贏馬後，蘇偉賢曾表示潘頓、希威森都有試過閘，另外又曾問過何澤堯，結果此駒亦無人肯騎，結果班德禮接手後就一出即勝，今次當然回配贏馬拍檔班德禮，騎者接受訪問時表示，「康樂高球」上仗贏馬姿態令人感到驚喜，雖然勝負距離不多，但馬匹衝刺良好，而且該仗賽事快步速，有利「康樂高球」後發先至，雖然「康樂高球」上仗是冷門身份贏馬，但相信牠不是靠運氣取勝，而自己也知道「康樂高球」上仗蹄下敗將「天賜喜」、「帥帥友福」、「包裝福星」、「不同世界」等再出再贏，證明該組有一定水準，為今仗賽事增加信心。

班德禮又指，埋門試閘由自己一手包辦，雖然馬匹早段不算快，但步韻暢順，感覺牠狀態很好，而此駒日後可增程發展。