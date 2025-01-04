【分分制勝】外地守好位贏馬　抽1檔「賞」心

第10場三班1400米草地，「有目共賞」早前由湯普新熱身一仗，再出即換上巴度，騎者曾替同主馬「魅力寶駒」取得3捷，另有「緻寶駒」初策即勝，跟幕後合作愉快，今次首度夥拍這匹4歲新兵上陣，當然有料到。

「有目共賞」上次在港初出角逐田草1400米，排外檔本已吃虧，陣中更遇上偏快步速，此駒沿途居後，轉彎蝕盡腳程，形勢非常不利，但牠仍可交出全場最快拉士撲近，潛力深不可測。事實上，此駒在澳洲服役時，4戰累積3冠1季，當中初跑1600米一役，更孭135磅摘冠，難度十足，在港只評68分起步，肯定可以企穩陣腳。

此外，「有目共賞」相隔兩星期再跑，立即進行兩課拍跳工夫砥礪，進度理想，首課與「幸運同行」拍試，沿欄主動佔先；第2課改為後上走外疊，末段輕鬆黐實「魅力星」，鬥心十足，收身亦好，論態持續上升。根據外地贏馬紀錄，「有目共賞」均是守好位下建功，今仗改抽1檔起步，跑法有望變得主動，兩大熱門「包裝福星」與「帥帥友福」均升班而戰，經驗稍為輸蝕，相反「有目共賞」已適應過三班步速，發揮更有把握，可爭出頭。

■明治朗