【進階選項】凡凡有餘泥地出招

踏入新一年幾位比較運滯的騎練總算有新開始，方嘉柏搏失「昭易搵」，之後憑天王「舞林密碼」補中破悶局，若說蔡約翰是追落後的話，方嘉柏應該是重納正軌。今次繼續5匹精兵制且看是否又靜靜地起革命？5匹戰馬全屬柏廐多年來忠實馬主，第5場「凡凡有餘」落班即轉場兼加程，出擊信號亮起。來港前在悉尼由華禮納訓練，雖屬名種馬「正義」子嗣兼未閹，但兩戰全勝而上手CHC亦願意割愛，可能周中賽事水準仍未達到他們作為種馬要求。抵港後上季初出已近，今季兩戰卻留在較後位置，剛戰掟大彎持續上前跑第7。若不善忘的話，此駒早在10月試泥閘，面對「龍之輝」及「水晶酒杯」等快馬，能跟在前之餘，末段亦大步追上，泥地上加速力甚佳。畢竟屬美國三冠王之後，加上在澳洲贏變化地，有理由相信其泥地能力在草地之上，今次落班換艾兆禮抽1檔，守到前列位置鬥後勁在此組夠殺。

追落後的蔡約翰繼續進攻，元旦日大舉出擊結果只贏1場，幸好是三級賽獎金不俗，但捧場馬迷卻損手爛腳。今次潘頓只策兩匹蔡廐馬，「氣勢」抽好檔補中機高，至於第9場「鐵金剛」落到四班跑理應贏番場。季內6戰1季2殿及一次第5名，大前仗同程負於「祝願」、「遙遙領先」壓倒「大浪圖田」，以上述3駒元日日尾場高水準賽事可以包辦三重彩，「鐵金剛」若交回該仗水準，潘頓又肯再次操刀，應難尋敵手。