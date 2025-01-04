【張基焦點】非凡達打救巫顯東

沈集成於元旦日已經與徒弟巫顯東破冰合作，周日更將機會馬「非凡達」交由其執韁，似乎有心造就，不能忽視。另外，「龍之輝」突然增程跑一哩不無變數，泥地實力已證明，今仗或會帶來驚喜。「超眼光」肯定愈長愈妙，上仗復出跑泥地一哩贏馬姿態亦出色。「包裝福星」質素甚高，升上三班相信也只是過客，負輕磅可以再下一城。

第8場三班1200米草地，「非凡達」上仗於麥道朗胯下贏四班同程清脆利落，締速亦理想，4歲馬今季大熟兼有進步，升上三班卻突然改用巫顯東，沈集成似乎有意益徒弟，相信亦換來賠率，難得今組對手不算太強，更有1檔之助，應該不難發揮，有權再下一城助巫顯東開齋。

第3場二班1650米泥地，「龍之輝」前仗證明泥地性能不俗，但目前性能較為均速，1200米可能嫌短，增程跑一哩或許有更佳效果，跑法上可以有頭有尾，狀態托弗，主要對手「知足常樂」未必可以讓牠19磅，成冷門可博。

第5場四班1800米泥地，保良局盃，「超眼光」乃正宗長途馬，上季於短途賽攞經驗，今季進度理想，幕後認為泥地可應付，結果剛戰復出即跑泥地一哩後上掄元，但其實沿途亦見推住走，今次增程更合發揮，復課後更進步，可以扶搖直上。

第10場三班1400米草地，「包裝福星」上仗初跑同程即贏馬姿態厲害，蹄下敗將之後紛紛補中，即使升班仍然惡氣十足，抽6檔亦好跑，預計步速不會慢，當然可以再下一城。