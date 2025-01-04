【獨門秘技】蔡廐「新星」靠得住

蔡約翰12月前只勝5W，但12月起至今11W，馬房全面回起，旗下大部分出賽馬狀態都已不用懷疑，尤其跑開有表現，今期有兩駒都係隔一星期匆匆再跑，擺明車馬再搏。

第1場五班1200米草地，「鄉村樂韻」過往屢次熱倒，前仗終谷草1000米打開勝門，末段姿態誇張，上仗轉戰田草1000米直路賽，陌生路程早段都係落後，但又造最快末段追入第2，只敗於14檔賺晒形勢兼已走甩的「宇宙動力」，再次證明超第五班實力，蔡約翰目前五班只有3駒，「駿彩飛馳」及「旋風飛颺」都係宜跑中距離賽事，故擅跑短途的「鄉村樂韻」今次有賽程又出王牌報名，搏得就搏，以近兩仗後追之氣勢，此程必更合後追跑法。

第6場三班1000米草地，「鴻圖新星」上季首次上名跑同程，可與「舉步生風」串Ｑ，蹄下敗將頗多今季都交出成績，盡顯實力，前仗於同程重開勝門，擊退信心十足的「綫路盈樂」，剛戰上三班同程，排1檔輸盡形勢跟跑敗不脫節，試準三班步速今排中檔較佳，有力交出進步表現。■西門獨

西門獨Q過關

第1場1鄉村樂韻

拖 3水龍頭4連連勝利6木火龍駒

第6場12鴻圖新星

拖 3萬里飛至5嘉應獎昇10志滿同行