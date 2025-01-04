【三重彩地帶】二降三舉「杯」祝捷

第6場三班1000米草地，舊馬近況較沉，質新一批亦未見突出之輩，新舊混戰下，食老本的「水晶酒杯」可以一博。上季3捷三班同程，評分高企下，今季4敗回氣無可厚非，輾轉返回三班復具競爭力，貝知仁公認騎得，14檔沿外欄推進有助發揮。

「嘉應獎昇」上季同程兩度氣走「水晶酒杯」，實力非易與，今季兩敗均有藉口，潘頓騎番畀多次機會。「萬里飛至」蔡明紹捨另一嫡系「紅逸舍」而就，值得信賴。「志滿同行」上周日同程在包尾位置追到第3，表現吸引，質新馬再進乃合理預期。「鴻圖新星」上場同程1檔難發揮，不宜太早批死唔夠班。

第7場二班1200米草地，「氣勢」上場同程沿途外疊也拒絕大敗，今次2檔走位易處理，可望重拾氣勢。「精算暴雪」上場同程彈甩贏，上季4捷明星馬重返勝軌，季內攻勢剛展開，可望續有佳作，蔡約翰兩駒雙膽穩陣。

「駿步騰飛」上場三班頂磅頭馬值得尊重，升班大幅減磅仍可加入戰團。「合夥奔馳」前次二班135磅贏谷草亦屬佳作，不過田草始終不及谷草首本，略打折扣。「華麗再勝」上場被「精算暴雪」拋甩兩乘多，今次負磅來回差9磅兼有1檔之助，可拉近彼此差距。■海東