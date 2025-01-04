【耀眼精選】運籌帷幄試閘肯跑

今次有多達13匹初出馬登場，其中2、4、8同10場都至少有兩匹呢類生力軍，當中唔少係有質素、具前景嘅潛力新兵，值得長線睇實。

第8場4匹插班PP，以出自日本一哩王「大和主將」嘅「運籌帷幄」最惹人憧憬，來港前響澳洲跑過兩次，紙上賽績雖然冠亞各一，但實際響呢兩場賽事都係第1名衝線，換句話講其實係未輸過。

「運籌帷幄」響舊年4月中試過一課1000米閘，大勝接近4個馬位後，響5月3日正式出道，角逐新南威爾斯省馬瑟布克馬場一場1000米3歲及以上從未勝出馬讓磅賽，排10檔嘅「運籌帷幄」起步尚算敏捷，早段守四疊望空第6、7位，末彎掟出八疊入直路發力，跑到最後250米突然急劇內閃，導致內側嘅原本跑第2嘅Fiorsum Fred同第4名受阻，最後200米「運籌帷幄」同Fiorsum Fred埋身肉搏，終點前短兵相接時兩駒又再發生輕微挨擦，雖然「運籌帷幄」最終以短頭位險勝，但賽後被貶為第2名。

「運籌帷幄」兩星期後再度上陣，轉戰1300米從未勝出馬賽，早段留響一對放頭馬之後嘅二疊Box Seat第4位，直路頭輕鬆移出三疊生位，一發力即彈甩對手輕鬆補中。今次賽前試閘肯跑好鬥心，有力一出即勝。