【分秒在握】打高球　展風采

香港賽馬制度四班是很有趣的班次，強如「浪漫勇士」及「金鎗六十」，亦由四班52分起步，而馬匹由短跑起非常普遍，今次第4場1200米就推介兩匹4歲馬「康樂高球」及「風采人生」。

早在季初時間，5至7歲馬趁質新對手未操起，在四班尚有一爭之力，但當一群4歲馬逐漸跑起，要贏此類對手其實一點也不易。數據最實在，就跟大家重溫一下，12月至今，田、谷、泥四班1200米共跑過18次，3次由5歲馬勝出，1次由8歲「澳華威威」在泥地破格贏馬，其餘14場頭馬全為3、4歲質新分子。將條件收窄只計田草，期間跑了8次，頭馬全為3、4歲之外，24席三甲馬中，只有兩次季軍為5歲馬，換言之16個串Q席位悉數為3、4歲馬，數據不可謂不誇張。

今次第4場喜歡兩匹4歲馬，可以買Q及QP，亦可以作為孖寶上下射。「康樂高球」上仗同程一出即勝爆43倍大冷W，賽前潘頓及希威森都分別試過大閘，結果都放手，反映經驗老到騎師亦走漏眼，可能係馬匹潛質甚高但大智若愚，試閘中沒有展露太多，但上陣卻交出無比鬥心，事實上剛戰段段快贏，屬真材實料。至於「風采人生」，上仗同程遇慢步速，包尾入直路之下，居然可交出21秒9衝刺追回第4，布文騎過一次知尺寸，再進不奇。

■長風

第4場 2康樂高球 3風采人生

1皇者有利 7嘉應光彩