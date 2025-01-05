【賽後報告】嘉應光彩塞死　氣勢敗陣潘頓解釋唔到

是日賽後報告撮要：

第2場：「宇上龍騰」在閘內煩躁不安。出閘笨拙。賽後被發現失去右前蹄的蹄鐵。

第3場：小組考慮了亞軍馬匹「喜至寶」的騎師艾兆禮以坐騎於趨近300米處時受干擾為理由，抗議「知足常樂」獲宣佈為頭馬。小組考慮了證供後，確定「知足常樂」於接近400米處時在帶離「喜至寶」下開始向外移出。由於「知足常樂」持續向外移出，「喜至寶」推進至「魅力寶駒」與「知足常樂」之間的窄位及內閃，其後在一段短途程上在踢「知足常樂」的後蹄之際失蹄。由於小組認為「知足常樂」在開始轉移跑線時已帶離，而「喜至寶」也因內閃而踢中他駒的後蹄，因此裁定抗議不成立，並宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

在隨後的研訊中，小組確認他們就抗議作出的決定是「知足常樂」在開始轉移跑線時已帶離，加上「喜至寶」曾內閃，而這是「喜至寶」踢中他駒的後蹄及失蹄的主因，因此不採取任何行動。

第4場：「嘉應光彩」300米處至100米處之間受困而未能望空。末段移至「勝多多」外側以繼續望空，但於「勝多多」在催策下外閃之際更加難以望空。賽後，霍宏聲報告，「競馬一心」於中段搶口，因而於趨近600米處時移至「上校」外側的第三疊位置。

第5場：賽後，艾兆禮報告，「凡凡有餘」首度角逐全天候跑道賽事的或許不適應在此跑道上作賽。「竣誠駒」在閘內煩躁不安，其後被牽出閘廂並接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，潘頓表示，「客家之光」於直路上受催策時反應一般，然而他對坐騎的動作有些疑慮。

第6場：「嘉應獎昇」躍出時觸碰閘廂右側，失蹄及失地。直路上在催策下走勢稚嫩，末段在移至「燭光晚餐」內側以望空之際內閃。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。「實現夢想」患「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。賽後，董明朗報告，他對「富心星」的動作有些疑慮，因而於末段收慢坐騎。

第7場：被查詢時，潘頓表示，儘管「氣勢」於早段搶口，但這是坐騎慣常的競賽風格。他說，他於直路上對「氣勢」的衝刺感到失望，但他未能為坐騎未有以勁勢衝刺的原因提供任何解釋。

第8場：賽後，蔡明紹報告，他獲指示讓自大外檔出閘的「馬上盈」跟前競跑。他說，坐騎於早段走外疊，他選擇讓坐騎繼續上前領放以免多走腳程。練馬師巫偉傑確認策騎指示是讓此駒佔取前列位置，但不一定要領放。他說，是日在配備中除去頭罩的此駒出閘迅速。「正氣青驅」大部分途程在沒有遮擋下走大外疊。

第9場：潘頓「鐵金剛」因於末段數度對馬鞍前方的位置正手用鞭而被警告。被查詢時，艾兆禮表示，他獲指示讓「深心星」佔取前列位置，但以有遮擋為佳。他說，坐騎出閘迅速，他須讓坐騎上前及超越內側的馬匹，導致坐騎居於較他預期更前的位置。被查詢有關他的跑法時，艾兆禮表示，坐騎於接近200米處時向內斜跑，花了一些時間才能對他的修正行為作出反應。他說，坐騎因而於跑過100米處時向外斜跑，導致頭馬「不同世界」內側出現空位。小組認為艾兆禮當時正以顧及其他騎師安全的方式策騎。

第10場：「包裝福星」前往起步點途中在進入跑道時失蹄，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「光年魅力」在配鞍時觸碰欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。