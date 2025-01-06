【蹄聲妙影】被罰留堂原因層出不窮

繼上個月Boxing Day史無前例進行10場夜間賽事，今個月好幾期日賽，馬會忽然修訂場數，由跑10場增至11場，係咪恆常就唔知，但好多員工都意見不一，就講賽日嗰班餐廳兼職員工，都要被逼返早半粒鐘，事關頭場開跑前兩粒鐘，部分餐廳就要開門營業，為顧客、馬會員工及傳媒提供餐飲，直情係大家嘅米飯班主。

先唔好講係咪有得補水，但呢班兼職餐廳員工都要提早出門嘅同時，又要部署點樣幫屋企搵支援，例如出門口返工後，要搵人照顧屋企啲細路同老人家，家下突然編11場，唔係個個都適應到，有員工都呻倒不如恆常跑11場好過。

講開補水，早排有期跑馬地賽日，尾場完結後，有位馬主喺會員席門口等緊司機嚟接，但因夠鐘閂閘關係，保安好言相勸馬主行出幾步等車，好讓同事關門大吉，點知馬主不滿安排，事後仲扔封信去相關部門嘅意見箱。須知馬會顧客至上，更何況仲係馬主意見，於是最近就規定返跑馬地賽日更嘅相關位置保安，都要等到尾場賽事結束後40分鐘才可閂閘，有水補就冇所謂，冇嘅話就真係罰留堂，無辜辜輸4注！

初步提供:

第一場(6)金德義+(9)進優自在

第九場(5)精算謀略+(10)整蠱專家

連贏及位置Q過關 二串三共8注

■東星