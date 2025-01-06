【分分制勝】搵騎師賽寶藏　呢「椒」使得！

今屆國際騎師錦標賽，由海外代表策騎的參戰馬，不少再出都可提升名次，例如當晚首關賽事，金美琪「超強六十」、莫雅「鴻圖新星」均不入三甲，但翌仗名次非冠即亞；次關布宜學「獎星」屈居第9名，再出換何澤堯後上建功；第3關簡國能「浪漫老撾」只跑第9名，月尾再出配周俊樂即贏馬補中；第4關巴米高「晨曦儷人」贏馬、金美琪「勇霸龍」殿軍，兩駒最近換潘頓報捷。莫雅「運高八斗」及杜苑欣「超霸勝」敗走騎師賽，但早前易配剷入一席位置。

騎師賽獎金較同班賽事高出20%，獲委派出戰的馬匹，普遍都有好狀態支持，但部分海外騎師未熟悉馬性而影響發揮，再出換人交回應有水準，就容易取得好成績，因而頻頻出現以上情況。

第8場三班1200米，「椒椒醒」上次國際騎師錦標賽配中川田將雅，早段留放實際沒大問題，只是末段搶位時不及其他高手硬淨，被迫重重受困，最終屈居第5名，但其實看牠蓄勢待發的蠻勁，一旦及時望空，至少可以躋身亞或季軍，以此推算，就算目前處於65分評分新高，仍然有利可圖。

「椒椒醒」慘吃悶棍後，繼續北上從化訓練，難得操練保持積極，證明剛戰耗力不多，敗後約一星期已進行快操，到埋門再試一課1200米泥閘，由見習學員李諾宸出試，騎者經驗尚淺，出閘已經慢半拍，沿途亦未能做好操控，不過馬兒末段一見空位就撲前，競逐鬥心十足，論態依然勇猛。今次再爭3捷路程跑馬地1200米，回配最佳拍檔巴度，發揮當然更有保證，同場快馬多，預計步速有利牠居中後上，大有機會攻破三班。

■明治朗