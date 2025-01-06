【賽馬以外】練馬唔容易　睇韋達就知！

呢輪潘頓每贏一場就會敲鐘，直到佢攞到1814W打破紀錄為止，既然都整咗咁多大龍鳳，唔知馬會到時係咪搵埋韋達出嚟同潘頓一齊敲，祝呢位宿敵將呢個曾經以為無人可以打破嘅紀錄改寫呢？到時如果叫佢哋呢兩個握埋手，就真係過癮同有晒畫面。不過，據筆者了解，韋達就唔太想潘頓破到自己紀錄，只係基本上已經係一件要接受嘅事實，同埋呢一刻嘅韋達，與其擔心潘頓幾時打破自己紀錄，倒不如諗吓點樣爭取更好成績啦。

其實去到韋達騎師生涯後期，基本上係樓下看更都知佢想喺香港開倉從練，只係咁耐以嚟只得告東尼試過掛靴後半年就可以轉做練馬師，所以當時就諗韋達唔做騎師後，要花幾多時間先可以喺香港開倉，點知最後接近咩都唔使，年初話唔騎，嗰年9月已經正式轉型練馬師，一方面證明韋達喺香港馬圈嘅影響力有幾大，亦反映馬會都對呢位13屆冠軍騎師有信心，即使轉咗跑道，仍可以為香港馬圈作出巨大貢獻。

當韋達獲發牌後，筆者覺得呢個安排有啲破格同埋少少優待韋達，但以韋達喺香港嘅人脈，攞支持一定唔難，同埋本身可以自己操馬，而佢從騎最後一兩季都不斷學緊馬房管理，所以對佢有信心，甚至覺得只要起步起得靚，慢慢交到穩定成績嘅話，做冠軍係遲早嘅事，因為以韋達嘅鬥心，就算唔係做騎師，一樣想考第一嘛。

咁去到今時今日，韋達開倉已經踏入第6季，有冇咩亮點？當然唔係冇，最大亮點之一就係筆者身邊唔少老友都覺得韋廐馬好難捉摸，絕對唔易買。呢樣筆者都係同意，但就一直拆解唔到係咩原因，當然難買唔代表練馬師冇料到嘅。另一亮點就應該係訓練出長途好手「將王」。其餘呢，有周俊樂呢位徒弟算唔算係成就？呢啲比番你哋判斷，同埋最大問題係，佢兩師徒依家合作都唔多啦。

其實開倉頭5季，韋達頭馬數目係穩定，只得一季係36W，其餘都有40W以上，都叫做中上游，當然如果嚴格啲，成績真係唔夠標青，因為呢幾季連加入爭冠行列都冇試過，今季跑咗4個月，韋廐頭馬仲係得單位數9W，同鄭俊偉一樣，但米高哥馬房唔夠40駒，韋達就接近70隻，睇完呢條數，大家明咩事啦。

作為成功嘅騎師係咪即係成功嘅練馬師，向來冇呢方面嘅保證，同埋以韋達對香港馬圈嘅認識程度同適應力，無理由唔可以做得咁好。計埋尋日3個亞軍，今季有17次跑第2名，運氣又真係差啲，只係韋達呢個故事話比大家知，練馬絕對不容易，要兼顧嘅嘢畀騎師多好多，唔知潘頓睇到韋達呢輪啲成績，第日真係就算有得畀佢練，都要諗清楚啦

■山無陵