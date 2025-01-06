第7場四重彩及四連環有150萬多寶！

今次周三谷草夜賽跑9場，重頭戲為第7場三級賽一月盃，要留意此場四重彩及四連環多寶有150萬元，同時此場亦屬三T尾關，搵到重心馬膽就值博。查羅富全近兩年在此賽憑「發財先鋒」及「越駿歡欣」捧盃，今年兩駒均有列陣，尚有「港林福將」也首次挑戰此盃，排2檔可賺形勢，其中「越駿歡欣」級數最高，秤先！

第7場三級賽1800米一月盃，查羅富全歷來3度捧走此盃，上年冠軍「越駿歡欣」再次吼實此盃出擊，誓要助倉主衞冕。「越駿歡欣」向來與巴度合拍，人馬至今合作取得6W，上仗跑香港一哩錦標亦得第5名，反映此匹6歲馬戰力仍堅！加上本身谷草跑過3仗全入Q，乃一等一的谷草能手，現評110分跑沙田分級賽始終遇上太多超級佳駟，吼準一月盃重臨跑急彎，以其級數負頂磅無懼，續配巴度又到表演時候，做馬膽最穩。

配腳方面，「發財先鋒」負輕磅可主動，剛戰步速快擺前走亦得第5名，狀態回勇，前年贏過一月盃，也要留意。「港林福將」則與梁家俊合拍且谷草1800米贏過3次，5歲馬處當打之齡，排2檔順跟好位易衝。告東尼一對「當年情」及「錶之五知」同樣識跑谷草及賺級數，也要兼顧。

$200萬三T冷敲翠湖烈風

雖然今期三T未有多寶，但10元一注獨中隨時可贏200萬元。頭關第5場四班1200米，賀廐「翠湖烈風」初出於同程上名，證明谷草合發揮，上仗田草1400米放到最後百多米才力弱，返谷草縮程隨時有驚喜，博冷可以用此駒做馬膽。「泰泰精神」上仗初出得第5名，蔡廐馬轉配潘頓可拚勝。「綫路達飛」前仗同程打門勝門，今排1檔要留意。「開心樂園」前仗在國際賽日田草1200米贏馬，轉戰谷草威脅大。

次關第6場四班1650米，「君智駒」剛戰排9檔居前二疊拚敗，今次排3檔換人或有不同演繹，不妨做馬膽。「香港神駒」近3仗兩度上名，上仗追獲季軍夠勇。「波爾多」經常輸陣上際遇及形勢，評分在低位，可隨時反彈。「青春力量」今季用楊明綸奪2W，人馬夠夾。尾關第7場三級賽一月盃，可參考另文四重彩推介。