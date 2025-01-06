認住潘頓鐘　贏馬好輕鬆

潘頓正步步進逼韋達所創的1,813W紀錄，而現時潘頓每贏一場，就會去敲響一次場內為其而設的勝利鐘，與馬迷齊齊倒數至達成新紀錄，令馬場氣氛更熱鬧。潘頓最近演出亦勇，近4期賽事共取14W，來到今次谷戰主力與蔡約翰攜手攻堅，此對騎練最近有「嫡愛心」合作贏馬捧盃，今回潘頓可憑「泰泰精神」、「金匯昇昇」等機會分子再敲響勝利鐘。

今次四班1200米有3組，蔡廐所派「泰泰精神」、「金匯昇昇」及「美麗之光」編在不同場次，全部交由潘頓執韁，有權數胡。

第2場「金匯昇昇」唯一頭馬於上季1月交出，現評54分對比當時只多3分，有力回穩再上！上仗由麥道朗操刀只輸馬頭入Q，潘頓接手必有把握。上周五試從化草閘由湯普新做替工考驗，順跟得第7名不差，操足強配有力重開勝門。

第4場「美麗之光」上仗改配潘頓守好位衝贏，勝後仍居四班有着數，新勝當銳分子再試泥閘省磨，有力再下一城。

第5場「泰泰精神」PPG上仗初出跑田草1200米，排9檔配貝知仁留前鬥後追得第5名，表現不俗。蔡廐馬多在初出前已有多次大閘綵排，此駒也是試過7次大閘才登場，跑過一仗熱身充足，狀態有望提升，尤其今次第2次上陣即見潘頓效力，以騎者揀馬眼光，當然是睇好馬匹能力。至於轉場也非無的放矢，因為此駒同父馬有贏過谷草1000米的「馬力」，相信跑急彎適應，用王牌戰意鮮明，有權進步坐正。

此外，第8場三班1200米，「有財有勢」歷來4次贏馬有3次配潘頓建功，人馬非常合拍，留意此駒往季都是熱透身才見潘頓效力，但今季部署有變，抖夠至上仗12月中才復出，惟此次季內首戰已由潘頓執韁，動態絕非一般，相信急於贏馬交代。上周五與「金匯昇昇」一樣於從化試草閘操足，潘頓再騎決心補中。