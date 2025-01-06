家俊停完賽就係全哥接風！今次再有3隻！

近10次賽事，羅富全7次有馬贏，剛周日又有「知足常樂」大熱言勝，頭馬數目已上到19W，不經不覺已追上前列練馬師。今次谷草夜賽，羅廐共有7駒攻堅，匹匹都有一爭實力，除了一月盃三路興兵，尚有「越駿知己」、「追風」、「綫路達飛」及「勁好運」此4匹有近績根據分子配合攻勢，一於買獨贏過關，兼且追全哥做練馬師王！

第2場四班1200米，「越駿知己」過往曾上到80分水平，上仗回落至53分重新跑入三甲，明顯有反彈勢頭，難得賽後再獲減1分，計數更加有利，排12檔換來好分頭更值博。至於巴度周三晚除了接手此駒，也夥拍「越駿歡欣」幫羅富全馬房爭衞冕一月盃，值得留意。

梁家俊剛停賽復出即贏羅廐「知足常樂」，睇番馬匹雖然一度受阻，但最終仍成功望空衝贏，可見騎練手風夠順！今次梁家俊再與羅富全合作3駒，騎練必有信心攜手再贏。第3場四班1650米，「追風」最近配潘頓於谷草取得連勝，雖然潘頓今次不騎，但此駒今季曾在梁家俊胯下跑獲季軍，不用擔心人馬默契，今排4檔易跟易衝，用王牌決心大，梁家俊可助此駒衝3連捷。

第9場三班1800米，梁家俊接手另一匹羅廐王牌馬「勁好運」，此駒今季曾與「太陽勇士」、「浪漫老撾」等好馬攜手入三甲，上仗於騎師錦標賽得第6名依然不差，狀態長勇，今次用王牌增程進攻，相信全哥對其長力亦有信心。再睇馬匹賽前泥閘大勝3個多馬位，繼而由梁家俊親跳，操足而臨有力拚勝。

此外，第5場四班1200米，「綫路達飛」前仗配潘頓勝出同程，再出拚敗後抖一個月換潘明輝再跑，回夠氣後隨時再進步，也要提防。