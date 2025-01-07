黃金海岸草地疑遭惡意破壞　考菲爾德馬場今晨發生大火！

澳洲黃金海岸馬場上周五(1月3日)近500米處一片草地大範圍被不明物質破壞，本來在上周六舉行的黃金海岸馬場賽事，最終移師至陽光海岸馬場進行。今日(1月7日)澳洲傳媒透露，當地人員在黃金海岸馬場尋獲雜草噴嘴等可疑物品，懷疑和案件有關，當地人員亦因此增加了黃金海岸草地疑遭惡意破壞的可能性。

自上周五黃金海岸馬場發生可疑事件後，今日(1月7日)澳洲考菲爾德馬場新建看台發生猛烈大火，當地消防接過報案後，當地時間早上6時到場滅火，而火勢在7時09分受控。當地消防代表Dennis Smith表示今次派遣65名消防員以及16架消防車到場救火，當地看台是木材製造，未至於燃燒到更遠的看台，而新建看台嘅酒吧同樣受火警影響，部分更遭焚毀。維省警方認為案件有可疑，現時正在積極調查，據當地傳媒所知，從閉路電視顯示，有人涉嫌喺考爾菲爾德馬場看台縱火。呢場火警無人受傷，但要重建嘅話需花費超過100萬澳元。

維省警方喺當地時間下午1時45分，拘捕1名51歲男士，現時正調查呢位男士會唔會牽涉埋同日兩宗起火。