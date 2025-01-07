全哥一月盃又想打骰？！

年度谷草盛事途程1800米三級賽一月盃周三晚於跑馬地馬場舉行，作為全季唯一谷草分級賽今屆共有12駒參與，告東尼及羅富全各三路興兵。最近兩季分別憑「發財先鋒」與「越駿歡欣」揚威的羅富全，除了派出兩匹昔日盟主之外，今季更有「港林福將」加入戰團，務求締造一月盃3連霸。

羅富全自從於2017年開倉後，似乎與一月盃特別有緣，早於開倉第2季便憑「精明才子」贏出此場三級賽，近兩季則有「發財先鋒」與「越駿歡欣」先後捧盃，「越駿歡欣」今季以衞冕身份上陣，近兩仗分別在馬會一哩錦標及香港一哩錦標取得第4及5名，表現不俗。

相隔11個月再次在谷草上陣，羅富全希望「越駿歡欣」可以取得好成績，他說：「『越駿歡欣』今季兩戰田草1600米面對強勁對手也能取得獎金，表現合格，只是如果出戰三冠大賽首關董事盃，相信最多只能跑得接近而返，因此我寧願讓牠回師擅長的谷草中長途出擊，希望為馬兒再取得勝仗。此駒今季狀態長期保持理想，當然上季是負115磅掄元，今次要掛頭牌孭135磅上陣，希望能克服難度再贏多次一月盃。」

港林福將磅輕勿睇小

至於羅富全馬房另外兩匹參戰馬「發財先鋒」及「港林福將」，「發財先鋒」上仗回師二班田草2000米跑得近得第5名，而「港林福將」近6次跑馬地上陣取3冠2亞，即使剛戰於谷草1800米只得第5名，但主要原因係受不利的11檔影響，今次賽前於從化試泥地大閘走勢出色，只負115磅上陣不能忽視。