【分分制勝】攻勢夜以繼日　賢潘組合「湧」埋嚟

蘇偉賢今季起用潘頓成績甚佳，暫時雙方合作20次，累積4冠4亞2季，上名率剛好一半，尚算交得準。今期谷草夜馬，先有「風起雲湧」夾檔，到星期日田戰，這對騎練更以「科創世紀」、「新力好」及「衝上雲霄」攜手上陣，攻勢夜以繼日，值得高度關注。

第6場四班1650米，「風起雲湧」前仗初跑同程，首度躋身三甲，負於潘頓坐騎「勝意」個多馬位，頭馬再出兩仗均跑殿軍，屬於班內一線分子，「風起雲湧」初起階段也能與強手串Q，水準不差，也證明現時評分大有水位。上場再爭谷草一哩，名次褪至第六名，雖然沿途擺前佔了先機，但入正直路卻選擇走入內疊不利路段，最終被外側五駒所擒，肯追卻無法改變位置，敗於形勢欠佳。

「風起雲湧」上仗勤操未能得逞，今次磨得更積極，既有拍跳工夫，又以泥閘催谷，該課閘由楊明綸代勞，沿途走二疊撒開大步奔馳，交出1分10秒08以首名衝線，乃當日最快一組試閘，表現無花無假，論態已推上頂點。潘頓務求盡快打破全港贏馬紀錄，毫不客氣擸走這匹當弗馬的帥印，當然會拚盡贏馬交代。

■明治朗