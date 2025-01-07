沈集成透露3匹旗下馬匹資料　被重罰30萬！

馬會今天就根據賽事規例第155(17)條對持牌練馬師沈集成的指控進行聆訊。

賽事規例第155條訂明：

「任何人士均不得作出下列行為：

(17)以不正當的方式從任何馬主、練馬師、騎師，或其他受僱於競賽馬房或訓練馬房的人士，或有關馬匹的馬主或練馬師所聘用的人士方面，取得有關正在受訓的馬匹的任何特有資料；任何人士亦不得以不正當的方式提供此等特有資料。

「特有資料」乃指馬匹可能在賽事中交出的表現的相關資料，而此等資料並非公開而且包含公眾不易察覺或知悉的事項。」

此項指控的詳情為沈集成曾不適當地把有關由他訓練的3匹馬匹的特有資料，提供予無權收取有關資料的人士，而沈集成承認指控。

在衡量處分時，小組考慮了所違反賽事規例的性質、罪責程度及相關可減輕處分的因素。就此而言：

1.沈集成的行為並非蓄意違反賽事規例，亦不包括讓他收受任何利益的任何嚴重不端行為。

2.違規行為乃在賽事規例第155(17)條修訂後不久發生，屬過去事件。

3.沈集成承認指控並配合調查。

4.他從未干犯類似違規行為，亦在純種賽馬業界及社會上擁有良好聲譽。

在此情況下，沈集成被罰款30萬港元。